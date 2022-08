Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in ein Vereinsheim in Brackenheim ein. Die Täterschaft begab sich in das Tennisheim im Gewann Mönchsberg und brach eine Türe auf. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Durch den Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Brackenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat oder die Täter gesehen haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 07135 6096 zu melden.

Eppingen: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag bei Eppingen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Renault Clio gegen 14.15 Uhr die Landesstraße 1110 und wollte nach links in die Kreisstraße 2160 abbiegen. Hierbei übersah sie eine 20-jährige Seatfahrerin in ihrem Ibiza, welche die Kreisstraße in Richtung Güglingen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt.

Heilbronn: Gefährliches Fahrmanöver durch 25-Jährigen

Eine starke Bremsung musste ein Polizeifahrzeug am Montagabend bei einer Streifenfahrt in Heilbronn-Böckingen machen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Beamten waren gegen 22.45 Uhr auf der August-Häußler-Straße unterwegs und wollten nach rechts in die Neckartalstraße einbiegen. Hier kam der Streife ein 25-Jähriger mit seinem Smart auf deren Fahrspur entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Streifenwagen stark abbremsen. Der Fahrer des Smarts musste über die dortige Verkehrsinsel ausweichen. Im Anschluss flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit bis zu einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neckargartacher Straße. Der Mann flüchtete fußläufig in Richtung Frankenbach. Eine Fahndung mittels Hubschrauber verlief ergebnislos. Der Smart wurde beschlagnahmt. Ermittlungen des Polizeirevier Heilbronn-Böckingen führten zu dem 25-jährigen Mann. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, den 30. Juli, eine B-Klasse der Marke Mercedes in Heilbronn und flüchtete. Der Fahrzeughalter stellte seinen PKW gegen 12.30 Uhr in der Cäcilienstraße Höhe Hausnummer 20 ab. Als er gegen 16 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass es beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Ermittlungen durch das Polizeirevier Heilbronn ergaben, dass es sich bei dem mutmaßlich Verusachenden um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben könnte. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07131 74790 zu melden.

Eppingen: Mann masturbiert an Haltestelle - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann mastubierte am Freitagmittag an einer Stadtbahnhaltestelle in Eppingen-West. Eine junge Frau konnte gegen 14.45 Uhr aus einer Straßenbahn heraus beobachten, wie der etwa 35 Jahre alter Mann mit blonden Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild mit seiner Hand in der Hose an seinem Glied manipulierte. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war der Mann bereits weg. Gesucht wird ein 1,80 Meter großer Mann, der zur Tatzeit eine weiße Basecap, ein blaues T-shirt und eine schwarze kurze Hose trug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell