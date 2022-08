Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Festnahme nach Angriff auf Frau

Am 1. August 2022 griff ein zunächst unbekannter Mann eine Frau in Mosbach in der Hauptstraße an, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5287512. Nach einer Durchsuchung im Mosbacher Kasernenweg, durch das Polizeirevier Mosbach mit Unterstützung durch die Polizeihundeführerstaffel und Fahndungskräfte sowie durch weitere Ermittlungen konnte ein 18-Jähriger als Täter ermittelt werden. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Walldürn: Mann stiehlt in zwei Läden Zigaretten - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Montag gleich aus zwei Supermärkten eine große Anzahl Zigaretten stahl, sucht der Polizeiposten Walldürn Zeugen. Der Täter entwendete gegen 9.30 Uhr aus dem Markt in der Buchener Straße eine Kiste mit mehreren Zigarettenschachteln und ganzen Stangen. Anschließend begab sich der Täter wohl zu einem weiteren Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße. Dort entwendete er ebenfalls mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete über den Parkplatz in Richtung der Bundesstraße 27 zur Anschlussstelle Walldürn-Süd. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte wird als etwa 1,60 Meter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein weißes Hemd mit auffällig gezackten Querstreifen und eine beige Hose. Zeugen, die den Mann bei den Taten oder auf seiner Flucht beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell