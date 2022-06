POL-HB: Nr.: 0394--Auto demoliert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Franz-Schütte-Allee Zeit: 26.06.22, 23 Uhr bis 27.06.22, 7.40 Uhr

In der Nacht zu Montag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Oberneuland. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen fiel einer Streife der stark demolierte Opel auf einem Parkplatz am Achterdieksee an der Franz-Schütte-Allee auf. Die Frontscheibe und sämtliche Autoscheiben waren eingeschlagen und mehrere Dellen durch Tritte sowie diverse Lackschäden am Wagen verursacht worden. Außerdem hatten die Unbekannten beide Außenspiegel abgetreten, die Tankklappe abgerissen, Scheinwerfer kaputt geschlagen und die Rückenlehne des Fahrersitzes aufgeschlitzt. Das Auto wurde sichergestellt, der Halter informiert.

Im Fahrzeug lag von außen sichtbar ein Trikot mit der Aufschrift "Russia". Ob die Tat damit im Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421-362 3888 entgegen.

