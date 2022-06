Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0392 --Erneut falscher Polizist unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt Zeit: 27.06.2022, 15:00 Uhr

Ein falscher Polizist verschaffte sich am Montag im Ortsteil Hastedt Zutritt zur Wohnung einer 84-jährigen Bremerin. Der Trickbetrüger konnte Bargeld erbeuten.

Am Montagnachmittag wurde eine 84 Jahre alte Frau in Hastedt von einem falschen Polizisten wegen des angeblich vermehrten Aufkommens von Falschgeld angerufen. Im Laufe des Gesprächs wurde sie dann noch zu mehreren vermeintlichen Polizisten weitergeleitet. Schließlich wurde die Seniorin gefragt, ob sie Bargeld bei sich zu Hause aufbewahrt. Daraufhin erzählte sie von ihrem Bankschließfach. Der falsche Beamte forderte sie nun auf, das angebliche Falschgeld von der Bank abzuholen und einem Polizisten in ihrer Wohnung gegen ein Codewort zu übergeben. Die 84-Jährige kam dieser Aufforderung nach und traf wenig später auf einen vermeintlichen Polizisten an ihrer Haustür. Hier gelangte dieser mit Einverständnis der Seniorin in ihre Wohnung, wo ihm das angebliche Falschgeld aushändigt wurde. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Die Polizei befragt Sie niemals am Telefon nach ihren Vermögensverhältnissen und schickt Ihnen keine Falschgeldprüfer ins Haus. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Fordern sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell