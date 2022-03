POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Osthessen (ots) - Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg Fulda Unfallflucht am DRK-Zentrum Hünfeld. Am Sonntag (13.03.) kam es in Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr zu einer Unfallflucht in der Mackenzeller Straße. Ein 62-Jähriger aus Hünfeld stellte seinen blauen VW Golf ordnungsgemäß am DRK-Zentrum ab. Bei Rückkehr zu ...

