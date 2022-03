Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Niederbieber (ots)

Am Donnerstag, dem 17.03.2022 gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf der Landstraße L3174 zwischen Niederbieber und Hofbieber ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500 EUR. Eine 58 - jährige Hofbiebererin fuhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta von Niederbieber kommend in Richtung Hofbieber. Vor ihr fuhr ein 63 - jähriger aus der Gemeinde Tann mit seinem VW Golf V. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf Höhe des Golfplatzes Hofbieber zum Auffahrunfall. Hierbei wurde die Fahrerin des Ford leicht verletzt. Sie konnte nach Erstversorgung durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle entlassen werden. Die L 3174 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders - Hörl, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell