Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0389 --Zeugen nach Raubüberfall gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Lindenhofstraße Zeit: 26.06.2022, 04:40 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen sollen drei Männer einen 50-Jährigen im Ortsteil Lindenhof überfallen und so schwer verletzt haben, dass er in ein Krankenhaus musste. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 04:40 Uhr meldete ein Taxifahrer über den Notruf eine blutüberströmte Person in der Lindenhofstraße. Der 50-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, von vermutlich drei Männern angegriffen worden zu sein. Sie sollen ihn geschlagen, getreten und seine Wertsachen geraubt haben. Der alkoholisierte Mann verlor immer wieder kurzzeitig das Bewusstsein, sodass er von Rettungskräften umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Tatverdächtigen sollen alle zwischen 20 und 25 Jahren alt, schlank und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Alle drei wurden mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zwei von ihnen trugen ein schwarzes T-Shirt, einer ein weißes.

Die Polizei Bremen fragt, wer am frühen Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr im Bereich der Lindenhofstraße und der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell