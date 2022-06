Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0387 --Mutmaßlicher Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stolper Straße Zeit: 24.06.2022, 10:00 Uhr

Um 10:00 Uhr meldeten Zeugen, dass sie verdächtige Personen wegrennen sahen, nachdem es an einem Haus in der Stolper Straße einen lauten Knall gegeben hatte. Die schnell eingetroffen Einsatzkräfte fanden Hebelspuren an dem Haus. Aufgrund der guten Täterbeschreibung durch die Zeugen stellten die Polizisten in der Nähe den 20-Jährigen. Er gab den Einbruch schließlich zu. Die Polizisten sicherten Beweismittel nahmen ihn mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen möchte an dieser Stelle das vorbildliche Verhalten der Zeugen loben, die sich nicht selber in Gefahr gebracht und danach die Polizei gerufen und mit ihrer Täterbeschreibung zu Ergreifung des Tatverdächtigen beigetragen haben.

