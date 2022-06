POL-HB: Nr.: 0386 --Betrunken auf der Weser unterwegs

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Osterholzer Heerstraße Zeit: 23.06.2022, 22:35 Uhr Ein unbekannter Mann überfiel am Donnerstagabend in Osterholz eine Tankstelle, bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 22:35 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle in der Osterholzer Heerstraße und bedrohte die beiden 52 und 57 ...

