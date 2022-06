POL-HB: Nr.: 0393--Verbreiten Sie keine Gerüchte

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: Juni

Aktuell kursieren mehrere Gerüchte in Messenger-Gruppen sowie in den Sozialen Medien, dass Kinder in verschiedenen Stadtteilen von unbekannten Männern angesprochen und mit Süßigkeiten, Spielzeug oder kleinen Kaninchen angelockt werden.

Die Polizei Bremen nimmt solche bekanntgewordenen Hinweise sehr ernst und geht diesen sofort nach. Es werden umgehend Zeugen befragt und die zuständigen Einsatzkräfte sensibilisiert. Die Meldungen werden durch spezialisierte Ermittler aus diesem Bereich akribisch geprüft, auch um schnell die Echtheit festzustellen. Daher: Wenden Sie sich bei Verdachtslagen bitte umgehend an die Polizei und verbreiten nicht eigenständig Fotos von fremden Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen. Dies kann verheerende Folgen für unbeteiligte Personen nach sich ziehen. Teilen Sie nur offizielle Informationen der Polizei. In einem aktuellen Fall ermittelt die Polizei in diesem Zusammenhang unter anderem wegen Bedrohung, Übler Nachrede und Falscher Verdächtigung.

Die Polizei konnte im Zusammenhang mit den aktuellen Gerüchten bisher keine strafbaren Handlungen feststellen, die auf ein verdächtiges Ansprechen von Kindern bzw. den Verdacht eines Sexualdelikts hinweisen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, informieren Sie umgehend die Polizei und schildern Zeit und Ort sowie eine Personenbeschreibung oder eine des Fahrzeugs. Etwaige Fotos können der Polizei helfen, sollten aber keinesfalls an andere Personen geschickt werden.

Vielmehr können Sie Ihre Kinder sowie andere Eltern allgemein zu diesem Thema sensibilisieren. Teilen Sie Verhaltenstipps, wie beispielsweise die Nutzung des "Schulexpress" und schaffen Sie Vertrauen zu Ihrem Kind, sodass es sich Ihnen jederzeit anvertrauen kann.

Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem Präventionszentrum unter 0421 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

