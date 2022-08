POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord vom 24.08.2022

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Lkw-Diesel gestohlen - Zeugen gesucht Diebe pumpten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere hundert Liter Diesel aus einem Lkw. Der 45-jährige Fahrer stellte gegen 14.40 Uhr seinen Laster in der Straße "Am Fronbrunnen" in Tauberbischofsheim ab. Am nächsten Morgen ...

mehr