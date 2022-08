Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Hardheim und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug den Zaun auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters in der Würzburger Straße. Durch den Zusammenstoß wurde der Zaun aus der Verankerung gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Binau: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zwei Pedelec-Fahrräder aus einer Garage in Binau. Zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr am nächsten Morgen begaben sich die Diebe zu der Garage in der Burg-Dauchstein-Straße und entriegelten das elektrische Garagentor. Aus dem Inneren nahmen sie anschließend beide Fahrräder mit und flohen unerkannt. Die Polizei bittet nun Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

