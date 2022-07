Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abgelenkt und zugegriffen

Bocholt (ots)

Eine Geldbörse hat ein dreister Dieb am Montagnachmittag (04.07.22) gegen 16.30 Uhr aus einem Auto entwendet. Die Geschädigte stand vor der Tiefgarage ihres Wohnhauses an der Straße Südmauer in Bocholt und wartete, dass sich das Rolltor öffnete. Der Täter hielt ein großes Pappschild durch ihr geöffnetes Fenster auf der Beifahrerseite und lenkte sie ab, um ihre Geldbörse an sich nehmen zu können. Mit seiner Beute flüchtete der Täter. Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: circa 35 bis 40 Jahre alt, athletische Statur, dunkle Hautfarbe, kurze dunkle Haare und trug Sportkleidung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell