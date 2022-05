Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 13.05.2022 bis 14.05.2022

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 13.05.2022, gegen 11.18 Uhr, befuhr ein Lkw mit Tieflader auf dem ein Radbagger transportiert wurde die Bundesstraße 6 aus Bad Harzburg kommend in Richtung Goslar. Aufgrund der überschrittenen Gesamthöhe bleibt der Radbagger an der Brücke K46 hängen, wobei Brücke und Radbagger beschädigt werden. Außerdem werden weitere Fahrzeuge durch Steine beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.150 Euro geschätzt.

Vienenburg

Sachbeschädigung

Am Freitag, dem 13.05.2022, gegen 17.26 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch Abreißen der Holzlatten einen Grundstückszaun in der Blumenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vienenburg zu melden. / Hau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell