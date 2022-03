Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze Berichtszeitraum: Freitag, 25.03.2022, bis Sonntag 27.11.2021

Hildesheim (ots)

(fre) Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der folgenden Ereignisse, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Sehlde In der Nacht zum 26.03.2022 fiel einer Elzer Streifenbesatzung um 04:00 Uhr in der Schafstraße in Sehlde ein 32-Jähriger E-Scooter-Fahrer auf, welcher Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, dass dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte wie bei anderen Kraftfahrzeugen gelten. Zwischen 0,5 und 1,09 Promille liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Ab einem Wert von 1,1 Promille liegt absolute Fahruntüchtigkeit und eine Straftat vor. Ferner kann bereits eine Straftat vorliegen, die ab einem Promillewert von 0,3 beginnt, sofern alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen.

Verkehrsunfall in Deilmissen mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf Am Samstag, den 26.03.2022, kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Höhe der Heinserstraße in Deilmissen. Nach vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Opel Astra die Heinser Straße aus Ahrenfeld kommend und beabsichtigte es nach links in die Dorfstraße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den auf dieser Vorfahrtsstraße befindlichen 64-Jährigen und missachtete die Vorfahrt des Fahrzeugführers eines Pkw VW Golf. Es kam zur Kollision, wobei die Fahrerseite des VW Golf so stark beschädigte wurde, dass der 64-Jährige aus seinem Fahrzeug durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw VW Golf entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden der beteiligten Fahrzeuge wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Ortsdurchfahrt vorübergehend voll gesperrt. Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Marienhagen, Eime, Deilmissen und Duingen, 2 RTWs, 1 NEF, sowie 1 Abschleppunternehmen am Unfallort im Einsatz.

Diebstahl von Brennholz in Elze - Zeugenaufruf Im Tatzeitraum vom 25.03.2022, 20:00 - 26.03.2022, 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Brennholz im Wert von ca. 60 Euro von einem Grundstück in der Straße "Zur Bürgermeisterbrücke" in 31008 Elze.

Fundfahrrad - Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen? In Elze in der Goethestraße wurde am 27.03.2022 ein schwarzes Mountainbike Superflow 29 Exte mit auffälligen weiß-grün-gelben Schriftzügen aufgefunden (Siehe beigefügte Fotoaufnahme). Die Bremsen des Fahrrads waren beim Auffinden defekt. Da das Fahrrad bislang nicht zugeordnet werden konnte, werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können.

Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof - Zeugenaufruf Im Tatzeitraum vom 26.03.2022, 17:00 Uhr - 27.03.2022, 12:30 Uhr wurde in Banteln am Bahnhof ein Fahrrad entwendet. Das Crossrad war mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer an der Ostseite des Bahnhofs gesichert gewesen. Bei Rückkehr der Besitzerin musste diese feststellen, dass jemand es von dort entwendet hatte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 28 Zoll Damenfahrrad der Marke Bulls und hat einen schwarzen Rahmen mit grünen Akzenten.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf Unbekannte schafften am Sonntag, den 27.03.2022, in der Gartenstraße in Elze mehrere Gefahrenstellen, indem sie Gullideckel entfernten. Glücklicherweise entdeckten Passanten die Gefahrenstellen rechtzeitig und beseitigten sie. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist gegen Unbekannt eingeleitet.

