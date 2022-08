Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Hardthausen-Gochsen: Umweltsünde - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten am vergangenen Wochenende unbemerkt ihre Bauabfälle. Die Täter begaben sich in den Wald in der Nähe der Kreisstraße 2012 zwischen Gochsen und Züttlingen beim Buchsbachweg bei Hardthausen-Gochsen und luden illegal circa zwei Kubikmeter Eternitplatten ab. Die Platten sind mit Steinchen gesprenkelt und haben eine auffällige ocker-orangene Farbe. Die 1,35 x 0,40 Meter großen Platten waren vermutlich an der Außenfassade eines Gebäudes angebracht.

Wer kennt ein Wohnhaus oder Gebäude, an dem solche Platten angebracht waren? Wer hat im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden von der Polizeiabteilung Gewerbe/Umwelt unter 07131 7479-160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell