POL-PPWP: Imbisswagen aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Schnellimbiss in der Mannheimer Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in den Imbisswagen. Die Täter durchsuchten die Bude und erbeuteten Bargeld. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sicherte Spuren. |mhm

