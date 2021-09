Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Autoscheibe eingeschlagen - Portemonnaie gestohlen

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 20.00 Uhr auf Freitag (17. September), 07.30 Uhr, wurde bei einem in der Straße "An der Rosenau" geparkten Wagen die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum entwendete der Täter u.a. eine Geldbörse, samt Bargeld, Personalausweis und EC-Karten. Die Polizei weist darauf hin, dass wichtige oder teure Gegenstände aus dem Auto genommen werden sollte. Ein Auto kein Tresor ist. Viel Mühe bereitet es immer wieder, wenn später EC- und Kreditkarten gesperrt und die neuen Dokumente beschafft werden müssen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell