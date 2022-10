Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte gehen mehrere Autos in Herford an

Herford (ots)

(jd) Auf dem Parkplatz des Herforder Rathauses bemerkten Zeugen gestern (12.10.) einen Renault mit einer augenscheinlich eingeschlagenen Scheibe. Aus dem Fahrzeug wurden insgesamt zehn Netzstecker für Tablets entwendet. Im Verlauf des Vormittags wurden weitere Beschädigungen dieser Art angezeigt: An der Mindener Straße gingen der oder die Unbekannten einen Audi, einen VW sowie zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes an. Unter anderem wurden eine Bankkarte, sowie persönliche Gegenstände entwendet. An der Straße In der Ottelau befanden sich ein Opel und ein VW, diese wurden ebenfalls beschädigt und aus beiden Autos entwendeten die Unbekannten darin liegende Geldbörsen inklusive Bankkarten. Die Beamten stellten an der Glatzerstraße zwei weitere Autos fest, deren Scheiben eingeschlagen waren: Dort gingen die Täter einen Peugeot und einen Fiat an und nahmen ein Navigationsgerät mit. Der Sachschaden liegt jeweils mindestens im mittleren dreistelligen Bereich. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Tatwerkzeug um einen Nothammer handeln. Die Polizei bittet in allen Fällen mögliche Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

