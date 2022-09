Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gemeldeter Zimmerbrand auf der Gorch-Fock-Str.

Bochum (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Vormittag eine Rauchentwicklung in einer Nachbarwohnung des Mehrfamilienhauses wahrgenommen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich zu diesem Zeitpunkt noch Bewohner in der Wohnung befinden. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr, so dass alle Wachen alarmiert wurden.

Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwache 3 haben durch die zügig eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen festgestellt, dass sich glücklicherweise keine Personen in der Brandwohnung aufhielten. Das Feuer hat sich auf die Küche beschränkt, in der das Essen auf dem Herd brannte.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden und die Wohnung wurde mittels Hochleistungslüftern belüftet. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung wurde anschließend der Polizei übergeben.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Dabei stand zusätzlich die Löscheinheit Altenbochum mit Einsatzkräften im Gerätehaus zur Verfügung.

