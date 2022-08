Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der A40

Bochum (ots)

Um ca. 13:45 Uhr kam es am heutigen Montag zu einem Verkehrsunfall auf der A40. In Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle "Dückerweg" stießen vier Pkw und ein Lkw zusammen. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte zu dieser Einsatzstelle den Rüstzug und den Rettungsdienst mit 21 Einsatzkräften. Die Sichtung vor Ort ergab, dass keine Personen in den Fahrzeugen eigeklemmt sind und keine technische Rettung notwendig ist. Die Notärzte des Rettungsdienstes untersuchten sieben beteiligte Personen, von denen zwei zu weiteren Untersuchungen in Bochumer Kliniken transportiert wurden. Der Einsatz war um 14:30 Uhr beendet, zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell