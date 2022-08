Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte hebt Geld mit geklauter EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am 12. März gegen 11:40 Uhr wurde einer 71-Jährigen beim Einkaufen in Steele die Geldbörse entwendet. Mit der EC-Karte der Geschädigten wurde zwischen 12:54 und 12:58 Uhr in der Sparkasse am Kaiser-Otto-Platz ein hoher Geldbetrag abgehoben.

In der Bank konnte die Tatverdächtige videografiert werden. Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/85070

Die Unbekannte ist etwa 20-25 Jahre alt und trug eine blau-graue Strickmütze und eine braue Winterjacke.

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

