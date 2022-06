POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Hemer (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 31.05 und dem 04.06 in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ihmerter Straße ein. Sie drückten dazu die Tür vermutlich mittels körperlicher Gewalt auf und entwendeten im Anschluss aus dem Inneren unter anderem drei Flachbildfernseher und einen Sat-Receiver. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit ...

