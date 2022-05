POL-SN: Gefährliche Körperverletzung in Stern Buchholz

Schwerin (ots) - Am 29.04.2022 fand ab 14:30 Uhr eine angemeldete Versammlung auf dem Alten Garten in Schwerin statt. An der stationären Kundgebung nahmen in der Spitze ca. 200 Personen teil. Die Versammlung verlief störungsfrei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Juliane Zgonine Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de ...

mehr