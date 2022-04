Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden in Schwerin

Schwerin (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden kam es am 27.4. gegen 10.50 Uhr in Schwerin:

Ein 71-jähriger Schweriner bog mit seinem Pkw von der Wittenburger Straße an der Ampeleinmündung nach rechts in die Reiferbahn ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Fußgängerin, die in diesem Moment die Reiferbahn überquerte.

Die Fußgängerin aus Schwerin klagte im Nachgang über Schmerzen. Eine Einlieferung ins Klinikum war jedoch nicht erforderlich. Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei aufgenommen. Die Polizei bittet zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens um die Mithilfe etwaiger Zeugen:

Wer den Vorgang beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.

