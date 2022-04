Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte verwüsten Hornveilchenbeet des Ortsbeirates Großer Dreesch

Unbekannte Täter verwüsteten in der Zeit vom 22.4. bis zum 23.4. das Hornveilchenbeet an der Gedenktafel zum 50-jährigen Jubiläum der Grundsteinlegung des Baugebietes Großer Dreesch in der Andrej-Sacharow-Straße. Die Bepflanzung war von Mitgliedern des Ortsbeirates und mehreren Bewohnern des Stadtteils im Rahmen eines "Frühjahrsputzes" am 2.4. angelegt worden.

Die Pflanzen wurden nun von unbekannten Tätern aus dem Erdreich gerissen und vor Ort zu Boden geworfen. Strafanzeige wurde erstattet.

Zeugen zur Tat werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.

