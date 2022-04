Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Einbruchstaten gegen Geschäfte in Schwerin

Schwerin (ots)

Im Zeitraum vom 25.4. bis zum frühen Morgen des 26.4. kam es in der Goethestraße zu zwei Angriffen auf dortige Geschäfte:

Zum einen wurde von unbekannten Tätern in ein Schuhgeschäft eingebrochen und aus diesem ein Bargeldbetrag im dreistelligen Betrag sowie ein Bildschirm entwendet.

Zum anderen versuchten die Täter auch, in ein unmittelbar benachbartes Bistro einzudringen. Dies schlug jedoch fehl, so dass beim Sachschaden an der Eingangstür blieb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen am Tatort oder in der Umgebung gemacht?

Hinweisgeber zur Tat werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell