POL-SN: Versammlung in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden kam es am 27.4. gegen 10.50 Uhr in Schwerin: Ein 71-jähriger Schweriner bog mit seinem Pkw von der Wittenburger Straße an der Ampeleinmündung nach rechts in die Reiferbahn ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Fußgängerin, die in diesem Moment die Reiferbahn überquerte. ...

mehr