Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl aus Supermarkt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17.30 Uhr betraten vier Unbekannte Personen einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Alten Ziegelei". Während ein Täter offenbar das Personal in ein Gespräch verwickelte, machten sich die anderen Personen an einer Glasvitrine mit elektrischen Geräten zu schaffen. Aus dieser wurden dann u.a. mehrere Computer entwendet, wobei ein Großteil der Geräte bei der Flucht zurückgelassen wurde. Die vier Personen flüchteten in Richtung der Kaserne. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die vier Personen waren entsprechend der Zeugenangaben ausländischer Herkunft. Weitere Beschreibungen liegen aktuell nicht vor. Die Gothaer Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0054486/2022) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell