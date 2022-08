Feuerwehr Bochum

FW-BO: Bewusstlose Person aus Brandwohnung gerettet

Bochum (ots)

Gegen 5.10 Uhr wurde die Feuerwehr per Notruf durch einen aufmerksamen Passanten zu einem Mehrfamilienhaus im Steinring in Wiemelhausen alarmiert. Der Passant kam fußläufig zufällig an der Einsatzstelle vorbei und wurde durch einen piepsenden Heimrauchmelder auf das Gebäude aufmerksam. An dem Fenster der betroffenen Wohnung konnte er eine Verrauchung und leichten Feuerschein erkennen. Da die Rettungswege im Gebäude nicht verraucht waren, wurde der Passant bereits durch die Leitstelle angewiesen, die restlichen Bewohner aus dem Gebäude zu evakuieren. Über diesen Weg kam dieser dann auch in das Gebäude um an der Brandwohnung zu klingeln und zu klopfen. Hier öffnete jedoch niemand.

Beim Eintreffen des zuständigen Löschzugs von der Innenstadtwache bestätigte sich die Lage. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zu Erkundung der Brandwohnung vorgeschickt. Nach gewaltsamer Öffnung der Tür konnte im Wohnzimmer auf dem Sofa eine nicht ansprechbare verletzte Person aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Anschließend wurde diese Person umgehend notfallmedizinisch auch unter Beteiligung eines Notarztes versorgt und einer Bochumer Klinik zur weiteren Versorgung zugeführt.

Anschließend setzten die Einsatzkräfte verstärkt durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfungsmaßnahmen fort und konnten das Schadenfeuer auf den betroffenen Raum begrenzen. Nachdem das Schadenfeuer abgelöscht war konnte die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Die restlichen Bewohner konnten nach Einsatzende gegen 6.30 Uhr ihre Wohnungen wieder betreten.

Insgesamt befanden sich 31 Einsatzkräfte von allen Feuer- und Rettungswachen sowie der Löscheinheit Altenbochum der Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell