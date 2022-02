Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung mit Messer

Einbeck (ots)

(ho) - 37586 Dassel, OT Lüthorst, Luthardstraße

Am 11.02.2022 um 21:45 Uhr kam es an der oben genannten Örtlichkeit zu Streitigkeiten. Im Verlauf des Streites gerieten ein 24-Jähriger und ein 38-Jähriger so in Streit, dass der 24-Jährige zu einem Messer griff.

Mit dem Messer kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei sich beide Personen Schnitt- / Stichverletzungen zuzogen. Beide Personen waren alkoholisiert und wurden zur Behandlung in zwei unterschiedliche Krankenhäuser verbracht.

In den Krankenhäusern wurden die Verletzungen ambulant behandelt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blutproben entnommen.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell