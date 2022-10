POL-SN: Polizei stoppt mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat

Schwerin (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin gestern Haftbefehle gegen vier gemeinschaftlich handelnde Täter erlassen und den Vollzug angeordnet. Die Tätergruppe wurde bereits am 22.09.2022 in einem Lebensmittelgeschäft bei einem Diebstahl beobachtet. Der Ladendetektiv erkannte diese Tätergruppe am Mittwoch in Schwerin Mueßer Holz wieder und verständigte umgehend die Polizei. Die ...

