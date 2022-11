Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auf Schaufenster geschossen - Zigarettenautomat und Baucontainer aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Beschädigte Schaufensterscheibe

Am Dienstagvormittag wurde in der Neue Straße eine beschädigte Schaufensterscheibe festgestellt. Den ersten Erkenntnissen nach wurde die Schaufensterscheibe des betroffenen Tattoo-Studios in der Nacht zum Mittwoch, vermutlich gegen 2 Uhr, beschossen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Unklar ist, was für eine Schusswaffe zur Tatbegehung verwendet wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall und den möglichen Hintergründen der Tat übernommen und bittet nun zur weiteren Aufklärung um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Insbesondere Anwohner oder Passanten, die in der Nacht Verdächtiges wahrnahmen oder auch Personen oder Fahrzeuge feststellten, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich mit der Kripo in Verbindung setzen.

Althütte: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Martin-Luther-Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch mit brachialer Gewalt ein dortiger Zigarettenautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten daraus Bargeld und Zigaretten. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar. Die Polizei in Weissach im Tal bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/35260 entgegengenommen werden.

Weissach im Tal: E-Bike entwendet

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 6 Uhr und 9 Uhr wurde in der Straße Zangershalde ein E-Bike der Marke Specialized entwendet. Das Rad des Typs Levo war bei einem dortigen Schuppen abgestellt und mit einem Schloss gegen eine Wegnahme gesichert. Das Rad ist schwarz lackiert und mit weiß beschriftet. Das Fully hat einen Wert von ca. 7200 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen und dem Verbleib des Rades wird von der Polizei Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 erbeten.

Fellbach: Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Großbaustelle in der Ernst-Heinkel-Straße wurden in der Nacht zum Mittwoch Baucontainer aufgebrochen und mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Hilti im Wert von bis zu 10.000 Euro entwendet. Die Polizei Schorndorf bittet nun zur Aufklärung des Diebstahls um sachdienliche Hinweise, die sie unter Tel. 07181/2040 entgegennimmt.

