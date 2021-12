Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im nördlichen Teil von Deufringen ein. Um in das Haus eindringen zu können, hebelte der Einbrecher zwischen 13.15 Uhr und 21.50 Uhr eine Balkontür auf. Anschließend durchsuchte er mindestens zwei Zimmer, wobei ihm nach derzeitiger Erkenntnisse Schmuck in vierstelligem Wert in die Hände fiel. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

