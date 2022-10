Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus

Bohlingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstag in ein Wohnhaus in der Straße "Hinter Hof" eingebrochen. Der unbekannte Täter drückte im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 18 Uhr ein Kellerfenster ein und gelangte so in die Innenräume des Hauses. Nachdem der Einbrecher das Haus durchsuchte, verließ er das Gebäude samt Diebesgut über die Terrassentür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich "Hinter Hof" Verdächtiges beobachtet haben, sich mit dem dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell