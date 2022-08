Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar/Beihingen: Unbekannte versuchen Senior auszurauben

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines versuchten Raubes, der sich bereits am Donnerstag, 18.08.2022, in Beihingen ereignete. Ein 75 Jahre alter Mann war gegen 22:30 Uhr zu Fuß auf der über die Mühlstraße und den Gründelbach führenden Fußgängerbrücke unterwegs, als er von drei maskierten Männern umzingelt wurde. Während einer der dreien ihm ein Messer vorhielt, versuchten die anderen beiden die Umhängetasche des Seniors zu entreißen. Da sich der 75-Jährige vehement zur Wehr setze, ließen die Unbekannten von ihm ab und flohen in unbekannte Richtung. Alle drei sollen mit schwarzen Mützen und einem schwarzen Mundschutz maskiert gewesen sein. Der 75-Jährige erstattete fünf Tage später Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell