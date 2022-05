Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen mit Pedelec kollidiert

Borken (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat am Mittwoch in Borken bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die 72-Jährige hatte gegen 10.40 Uhr die Johann-Walling-Straße aus Richtung Am Kuhm befahren. Als die Borkenerin nach links in die Straße Piepershagen abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 58-Jährigen: Die Rekenerin hatte aus dem Piepershagen nach links in die Johann-Walling-Straße abbiegen wollen und das von rechts kommende Zweirad übersehen. An der Einmündung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

