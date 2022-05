Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Mittwoch in Bocholt leichte Verletzungen zugezogen: Eine 15-Jährige hatte gegen 16.20 Uhr den Fuß- und Radweg an der Karolingerstraße befahren. In Höhe der Einmündung Römerstraße wollte die Bocholterin nach links in einen Stichweg abbiegen. Eine unmittelbar nachfolgende 27-jährige Radfahrerin aus Bocholt bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sie stürzte bei der Kollision. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell