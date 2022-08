Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil entwendet

Bocholt (ots)

Ein Wohnmobil gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 10.08.2022, in Bocholt. Dabei handelt es sich um ein weiß lackiertes Fahrzeug mit dunklen und roten Streifen der Marke Bürstner vom Typ Ixeo 690 mit BOH-Kennzeichen. Der Tatort liegt in der Salzmannstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

