Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Defekten Roller entwendet

Raesfeld (ots)

Einen Motorroller haben Unbekannte in Raesfeld gestohlen. Die Geschädigte hatte das Fahrzeug am Dienstag, 02.08.2022, gegen 16.30 Uhr im Außenbereich an der Bushaltestelle Bonhoff an der Weseler Straße abgestellt, nachdem es zu einem technischen Defekt gekommen war. Als die Frau denn Roller der Marke Kwan-Yang am Montag, 08.08.2022, gegen 15.30 Uhr abholen wollte, war dieser verschwunden. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

