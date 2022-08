Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer überholt rechts

Zusammenstoß mit Auto

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag, 09.08.2022, ein zehn Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 16.35 Uhr im Kreisverkehr Enscheder Straße/Alstätter Straße unterwegs und fuhr dabei gegen den Wagen eines 82-Jährigen. Der ebenfalls aus Gronau kommende Autofahrer hatte den Kreisverkehr auf die Alstätter Straße verlassen wollen, musste jedoch verkehrsbedingt bremsen. Als er wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Der Minderjährige war in den Kreisverkehr von der Enscheder Straße aus eingebogen, hinter dem 82-Jährigen. Als dieser bremsen musste, fuhr er rechtsseitig an dem Wartenden vorbei. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell