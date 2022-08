Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Was und wie viel die Täter bei einem Wohnungseinbruch in Gronau erbeutet haben, ist derzeit noch unklar. Die Unbekannten brachen eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Räume. Zu dem Geschehen am Möllenweg kam es am Dienstag, 09.08.2022, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell