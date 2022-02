Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger fordert hohe Summe - Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Jüchen (ots)

Am Montag (07.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Trickbetrug, durch den ein Jüchener Ehepaar um eine hohe Summe betrogen worden war. Die beiden hatten hochwertige Bücher, die sie verkaufen wollten, von Gutachtern schätzen lassen. Im Laufe der vergangenen Woche meldete sich plötzlich ein ihnen unbekannter Mann per Telefon, der angab, man habe Interesse an der Sammlung und wolle den Besuch eines Händlers für Donnerstag (03.02.) ankündigen. Dieser erschien auch tatsächlich und behauptete, für eine Firma in der Schweiz zu arbeiten. Der angebliche Händler begutachtete die Sammlung und teilte dem Paar mit, er wolle die Bücher kaufen. Er müsse für den Transport in die Schweiz jedoch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen und forderte eine vierstellige Summe. Die weiteren für den Verkauf notwendigen Unterlagen wollte er innerhalb der nächsten zwei Tage zukommen lassen. Als diese jedoch ausblieben, erkannten die Jüchener den Betrug und erstatteten Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie erfindungsreich Kriminelle sein können, wenn es darum geht, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen, musste das Paar leider auf schmerzhafte Weise feststellen. "Das kann mir nicht passieren" sagt sich aber leicht! Betrüger gehen sehr geschickt vor und täuschen ihre Opfer mit völlig unterschiedlichen Maschen.

Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei Haustürgeschäften und ähnlichem in Vorleistung gehen sollen oder Fremde plötzlich hohe Summen von Ihnen fordern. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen eine Angelegenheit verdächtig vorkommt. Auch, wenn es Ihnen unangenehm ist, weil Sie vielleicht bereits Opfer geworden sind: Zögern Sie nicht, sich bei der Polizei zu melden! Betrüger - in welcher Rolle auch immer - gehen kreativ vor, überrumpeln und verunsichern ihre Opfer. Durch Ihre Aussage können Sie vielleicht dazu beitragen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

