POL-NE: Polizei sucht Vermissten und bittet um Mithilfe - Hubschrauber und Spürhund im Einsatz

Dormagen (ots)

Die Polizei sucht seit Montagabend (07.02.) nach einem 69-jährigen Mann, der vermisst gemeldet worden war. Der Gesuchte verließ am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, seine Wohnanschrift an der Schulstraße in Dormagen-Stürzelberg, um zu einem Supermarkt "Am Weißen Stein" zu gehen. Er kehrte seitdem nicht nach Hause zurück.

Es besteht Anlass zur Sorge, dass sich der Senior aufgrund krankhafter Ursache orientierungslos und in hilfloser Lage befinden könnte. Der mit etwa 160 Zentimetern eher kleingewachsene und kräftig gebaute Mann hat einen Drei-Tage-Bart, trägt mutmaßlich eine schwarze Uschanka (landläufig "Russenmütze" genannt), eine graue Hose, schwarze halbhohe Stiefel und eine schwarze Jacke.

Ein Bild des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/73742

Eine Fahndung der Polizei, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Spürhund eingesetzt worden war, führte bislang nicht dazu, dass der Senior gefunden wurde.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei der Suche. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des älteren Herrn geben kann oder ihn seit seinem Verschwinden am Montagnachmittag (08.02) gesehen hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Kriminalpolizei (KK 25).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell