Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Einbruch, Hinweise erbeten

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11:30 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr wurde in das Gerätehaus des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuz in der Hauptstraße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter gelangten hierbei durch Eindrücken eines Fensters über den Garagenneubau in das Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke sowie einen dort abgestellten Rettungswagen. Die derzeitigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die Unbekannten eine Kiste mit diversen Gegenständen entwenden wollten, dabei jedoch gestört wurden. Offenbar sind noch alle Gerätschaften vollständig vorhanden. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, setzen sich bitte mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung.

