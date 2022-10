Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Betrunken mit dem Auto unterwegs

Eigeltingen, K6115 (ots)

Betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen ist ein Mann am Dienstagabend auf der Kreisstraße 6115 in Richtung Münchhöf. Bei der Überprüfung des 34-jährigen Opel-Fahrers stellten die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste sein Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

