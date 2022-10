Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - Verursacher flüchtet

Konstanz (ots)

Am Dienstag in den frühen Abendstunden ist es auf der Theodor-Heuss-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein Unbekannter war gegen 18 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Theodor-Heuss-Straße, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Sternenplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 stieß der Fahrradlenker des Unbekannten mit dem Fahrradlenker einer ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrenden 58 Jahre alten Frau zusammen. Der unbekannte Radler stürzte und fiel gegen einen auf einem Parkplatz stehenden Opel. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, stieg der Unbekannte wieder auf sein Rad und setzte seine Fahrt in Richtung Sternenplatz fort. Die 58-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell