Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen und gegen Container geprallt (11.10.2022)

St. Georgen (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 5728 einen Unfall verursacht. Ein 51-jähriger Ford Focus Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung St. Georgen in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Metallcontainer. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Container schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

