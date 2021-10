Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall (22.10.2021)

Trossingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Straße "Steppachhalde" sind zwei Personen verletzt worden. Ein 19-jähriger Dacia-Fahrer wollte von der Straße "Steppachhalde" in die L 433 einbiegen. Eine vorausfahrende 20-jährige Fiat-Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 19-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Dacia auf das Heck des Fiat. Bei dem Unfall wurden die Autofahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 6.000 Euro.

