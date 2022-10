Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Volvo kracht gegen VW Touran

Oberndorf (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Rondell auf der Talstraße am Dienstagnachmittag entstanden. Kurz nach 16 Uhr war ein 26-jähriger polnischer Volvo-Fahrer von der alten B14 auf die Rottweiler Straße abgebogen und am Rondell zur Oberstadt gegen den vorbeifahrenden VW-Van eines 43-Jährigen geprallt, der auf der Vorfahrtsstraße Richtung Unterstadt fuhr. Am Volvo entstand bei dem Unfall Totalschaden. Der VW-Fahrer wurde am Knie leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Beide Autos wurden abgeschleppt.

